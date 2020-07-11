Агент Селюк прокомментировал информацию о прибытии Сёмина на матч «Сочи» — «Спартак»

Короткая ссылка
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прилетел в Сочи на матч одноимённой команды со столичным «Спартаком».
Агент Селюк прокомментировал информацию о прибытии Сёмина на матч «Сочи» — «Спартак»
  • РИА Новости

«То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идёт. Ждёт «Локомотив», — написал Селюк в своём Twitter.

До этого появились слухи, что Сёмин прилетел в Сочи именно на матч «Спартака» и может возглавить команду. Кроме того, была информация, что «Сочи» может быть дальнейшим местом продолжения карьеры тренера.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Фишт» в 20:30 мск.

Ранее Сёмин посетил матч «Спартака» с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить