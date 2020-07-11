Агент Селюк прокомментировал информацию о прибытии Сёмина на матч «Сочи» — «Спартак»
- РИА Новости
«То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идёт. Ждёт «Локомотив», — написал Селюк в своём Twitter.
До этого появились слухи, что Сёмин прилетел в Сочи именно на матч «Спартака» и может возглавить команду. Кроме того, была информация, что «Сочи» может быть дальнейшим местом продолжения карьеры тренера.
Матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Фишт» в 20:30 мск.
Ранее Сёмин посетил матч «Спартака» с «Локомотивом».