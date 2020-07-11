Экс-чемпион Bellator Корешков считает, что шансы Яна на победу над Алдо очень высоки

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественником Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Шансы Яна в бою с Алдо очень высоки. Пётр ведёт серию хороших, добротных побед. Ян сейчас на кураже и от боя к бою показывает свой прогресс! Думаю, что Ян сможет перебить Алдо в стойке, навязав ему хороший темп за счёт своей выносливости! Физика, вообще, всегда очень важна в чемпионских боях, а у Яна с этим всё в порядке. Верю в победу Петра над Алдо!» — цитирует Корешкова Metaratings.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее Сергей Харитонов заявил, что у Яна есть всё для завоевания чемпионского пояса UFC.