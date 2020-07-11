Харитонов: у Яна есть всё, чтобы завоевать чемпионский пояс UFC
- Reuters
«Самое главное, что Пётр Ян моложе и быстрее своего оппонента. Я думаю, что Ян сделает ставку на мощный взрыв на старте боя. Мне кажется, что Пётр постарается завершить поединок досрочно. У него есть всё, чтобы завоевать чемпионский пояс, победив Алдо», — цитирует Харитонова Metaratings.
Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.
Ранее боец MMA Эдуард Вартанян оценил шансы Яна на победу над Алдо в бою за титул UFC.