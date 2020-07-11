Боец MMA Вартанян оценил шансы Яна на победу над Алдо в бою за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Несмотря на то что этот бой будет противостоянием огромного опыта против прогрессивного бойца, даже учитывая, что Алдо спустился с более тяжёлого веса, всё-таки Алдо это на дальней дистанции будет только минусом. Пётр же работает в своём весе, у него большое преимущество в скорости, молодости и напоре. Если он будет весь бой сосредоточен, то вероятность его победы высока. Жозе Алдо же может переиграть Петра, пользуясь его напором. Но всё-таки я думаю, что Пётр выиграет этот бой. Шансы оцениваю 65 на 35», — цитирует Вартаняна Sport24.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее Олег Тактаров заявил, что по части ударной техники Ян стоит гораздо выше Конора Макгрегора.