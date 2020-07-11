Тактаров: по части ударной техники Ян стоит гораздо выше Макгрегора

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Тактаров: по части ударной техники Ян стоит гораздо выше Макгрегора
  • Reuters

«Хорошо, что у Алдо хрустальная челюсть и он уже пробитый боец, времени на восстановление не было, это тоже очень хорошо. По части ударной техники Пётр Ян гораздо выше стоит, чем Конор Макгрегор, например. Плюс у него в миллион раз борьба лучше: представляете, человек может ещё вязать, в партер затащить, и в стойке он гораздо лучше. Всё прекрасно. Главное, что у него есть желание», — цитирует Тактарова Sport24.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

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