Тактаров: по части ударной техники Ян стоит гораздо выше Макгрегора

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Хорошо, что у Алдо хрустальная челюсть и он уже пробитый боец, времени на восстановление не было, это тоже очень хорошо. По части ударной техники Пётр Ян гораздо выше стоит, чем Конор Макгрегор, например. Плюс у него в миллион раз борьба лучше: представляете, человек может ещё вязать, в партер затащить, и в стойке он гораздо лучше. Всё прекрасно. Главное, что у него есть желание», — цитирует Тактарова Sport24.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.