Волейболист Спиридонов сообщил, что подписал контракт с клубом из Катара

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Чемпион Европы по волейболу 2013 года в составе сборной России Алексей Спиридонов заявил, что подписал контракт с катарским «Аль-Ахли».
Волейболист Спиридонов сообщил, что подписал контракт с клубом из Катара
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«Я подписал контракт с клубом «Аль-Ахли» из Катара. Соглашение рассчитано на один сезон. Надеюсь, в августе, когда откроют границы, смогу вылететь в расположение новой команды», — цитирует Спиридонова РИА Новости.

Последним клубом волейболиста являлся уфимский «Урал». После досрочного завершения сезона Спиридонов объявил о своём переходе в греческий «Олимпиакос», но затем трансфер сорвался.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким.

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