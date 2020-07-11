Волейболист Спиридонов сообщил, что подписал контракт с клубом из Катара
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«Я подписал контракт с клубом «Аль-Ахли» из Катара. Соглашение рассчитано на один сезон. Надеюсь, в августе, когда откроют границы, смогу вылететь в расположение новой команды», — цитирует Спиридонова РИА Новости.
Последним клубом волейболиста являлся уфимский «Урал». После досрочного завершения сезона Спиридонов объявил о своём переходе в греческий «Олимпиакос», но затем трансфер сорвался.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким.