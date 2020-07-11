Волейболист Спиридонов сообщил, что подписал контракт с клубом из Катара

Чемпион Европы по волейболу 2013 года в составе сборной России Алексей Спиридонов заявил, что подписал контракт с катарским «Аль-Ахли».

«Я подписал контракт с клубом «Аль-Ахли» из Катара. Соглашение рассчитано на один сезон. Надеюсь, в августе, когда откроют границы, смогу вылететь в расположение новой команды», — цитирует Спиридонова РИА Новости.

Последним клубом волейболиста являлся уфимский «Урал». После досрочного завершения сезона Спиридонов объявил о своём переходе в греческий «Олимпиакос», но затем трансфер сорвался.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким.