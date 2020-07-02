Российский волейболист Спиридонов перешёл в греческий «Олимпиакос»
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Спиридонова, контракт с клубом подписан на один год.
«Хоть на море поживу. А если серьёзно, то это самый титулованный клуб Греции. Это красно-белое братство, они дружат со «Спартаком». «Олимпиакос» сейчас доигрывает чемпионат Греции. Пока не сообщали, когда надо присоединиться к команде», — сказал Спиридонов.
Последним клубом волейболиста являлся уфимский «Урал».
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким.