Российский волейболист Спиридонов перешёл в греческий «Олимпиакос»

Чемпион Европы по волейболу 2013 года в составе сборной России Алексей Спиридонов подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Спиридонова, контракт с клубом подписан на один год.

«Хоть на море поживу. А если серьёзно, то это самый титулованный клуб Греции. Это красно-белое братство, они дружат со «Спартаком». «Олимпиакос» сейчас доигрывает чемпионат Греции. Пока не сообщали, когда надо присоединиться к команде», — сказал Спиридонов.

Последним клубом волейболиста являлся уфимский «Урал».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким.