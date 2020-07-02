Российский волейболист Спиридонов перешёл в греческий «Олимпиакос»

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Чемпион Европы по волейболу 2013 года в составе сборной России Алексей Спиридонов подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».
Российский волейболист Спиридонов перешёл в греческий «Олимпиакос»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Спиридонова, контракт с клубом подписан на один год.

«Хоть на море поживу. А если серьёзно, то это самый титулованный клуб Греции. Это красно-белое братство, они дружат со «Спартаком». «Олимпиакос» сейчас доигрывает чемпионат Греции. Пока не сообщали, когда надо присоединиться к команде», — сказал Спиридонов.

Последним клубом волейболиста являлся уфимский «Урал».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким.

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