Майгуров заявил, что продолжит сотрудничество с бывшим главой СБР Драчёвым

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что продолжит сотрудничать с экс-главой организации Владимиром Драчёвым.

«Готов ли я взаимодействовать с прежним главой СБР Владимиром Драчёвым? Вчера мы провели рабочую встречу. Он передал мне те наработки, которые он сам сделал лично. Мы договорились продолжить сотрудничество», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

11 июля Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее депутат Госдумы Антон Шипулин выразил уверенность, что Майгуров сделает всё для вывода российского биатлона из кризиса.