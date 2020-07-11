Шипулин уверен, что Майгуров сделает всё для вывода российского биатлона из кризиса

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал избрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Виктор Майгуров — новый президент СБР. Впереди огромный объём работы в очень непростое для российского биатлона время. Уверен, что Виктор Викторович приложит все возможные усилия, чтобы вывести родной для всех нас вид спорта из кризиса», — написал Шипулин в своём Instagram.

Он отметил, что управленческий опыт Майгурова, в том числе в IBU, поможет ему в новой должности. Он также поблагодарил Владимира Драчёва за работу на посту главы СБР.

«Это по-настоящему честное, взвешенное, мужское решение. Несмотря на весь негатив, который окружал СБР в последнее время, за время его работы были положительные моменты. Желаю Владимиру Петровичу удачи в его дальнейшей работе», — добавил Шипулин.

11 июля Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал о поддельном дипломе нового президента СБР Майгурова.