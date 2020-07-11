Уткин рассказал о поддельном дипломе нового президента СБР Майгурова

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал избрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
Уткин рассказал о поддельном дипломе нового президента СБР Майгурова
  • РИА Новости

«Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон. Я нигде не нашёл сведений о том, что за поддельный диплом он понёс какое-то наказание, или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована. Что ж, мы на правильном пути», — написал Уткин на своём Telegram-канале.

11 июля Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее глава IBU Олле Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР.

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