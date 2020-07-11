Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с избранием на должность главы Союза биатлонистов России (СБР).
Глава IBU Далин поздравил Майгурова с избранием на пост президента СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«IBU поздравляет Виктора Майгурова с избранием на пост президента Союза биатлонистов России. Как двукратный олимпийский призёр и бывший вице-президент IBU, Виктор имеет опыт как спортсмена, так и спортивного администратора, который будет неоценим для СБР», — цитирует Далина ТАСС.

По его словам, IBU ждёт тесного сотрудничества с Майгуровым и его командой для работы над прогрессом в российском биатлоне, также он выразил уверенность, что будут внесены изменения для восстановления членства СБР в IBU.

«Я также хотел бы поблагодарить уходящего президента СБР Владимира Драчёва за его сотрудничество и проделанную им работу в содействии продвижения СБР к тому положению, в котором он находится сегодня», — добавил Далин.

11 июля Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на избрание Майгурова новым главой СБР.

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