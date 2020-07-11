Губерниев отреагировал на избрание Майгурова новым главой СБР

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Виктора Майгурова новым президентом Союза биатлонистов России (СБР).

«Майгуров избран единогласно главой СБР! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасём! А много ль корова даёт молока? Не выдоишь за день, устанет рука… Природу бережно и чутко охраняй — и соберёшь богатый урожай!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

11 июля Майгуров был избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Виктор Майгуров высказался о долгах СБР.