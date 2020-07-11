Губерниев отреагировал на избрание Майгурова новым главой СБР

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Виктора Майгурова новым президентом Союза биатлонистов России (СБР).
Губерниев отреагировал на избрание Майгурова новым главой СБР
  • РИА Новости

«Майгуров избран единогласно главой СБР! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасём! А много ль корова даёт молока? Не выдоишь за день, устанет рука… Природу бережно и чутко охраняй — и соберёшь богатый урожай!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

11 июля Майгуров был избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Виктор Майгуров высказался о долгах СБР.

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