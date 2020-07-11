СМИ: «Фенербахче» намерен приобрести Дзюбу

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в приобретении нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Как сообщает Takvim, представители коллектива из Стамбула уже связались с игроком, а сам форвард заявил о желании перебраться в иностранный чемпионат.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 33 матча в составе сине-бело-голубых, забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Антон Заболотный включены в символическую сборную 27-го тура Российской премьер-лиги.