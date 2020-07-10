Дзюба и Заболотный включены в символическую сборную 27-го тура РПЛ

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Российская премьер-лига (РПЛ) представила символическую сборную 27-го тура по версии InStat.
Дзюба и Заболотный включены в символическую сборную 27-го тура РПЛ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Сборная опубликована в Twitter-аккаунте лиги.

В символическую команду включены Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич (все — ЦСКА), Юрий Жирков, Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Мурило («Локомотив»), Исмаэл Силва («Ахмат»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Антон Заболотный («Сочи»).

Ранее «Урал» обыграл «Динамо» в 27-м туре РПЛ.

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