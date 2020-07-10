Дзюба и Заболотный включены в символическую сборную 27-го тура РПЛ
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Сборная опубликована в Twitter-аккаунте лиги.
В символическую команду включены Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич (все — ЦСКА), Юрий Жирков, Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Мурило («Локомотив»), Исмаэл Силва («Ахмат»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Антон Заболотный («Сочи»).
Ранее «Урал» обыграл «Динамо» в 27-м туре РПЛ.
👕 Символическая сборная 2⃣7⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat 📋— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 10, 2020
❓ Кого бы вы выпустили на замену? pic.twitter.com/9X1qX3moDF