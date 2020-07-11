Боец MMA Сарнавский заявил, что Ян победит Алдо за счёт работы ног

Российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский уверен, что его соотечественник Пётр Ян победит бразильца Жозе Алдо в поединке за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Пётр очень мощно настроен на бой с Алдо. У Яна был хороший тренировочный лагерь, это его шанс, его время. Мне кажется, что Ян переиграет Алдо за счёт работы ног», —цитирует Сарнавского Metaratings.ru.

По его мнению, Ян очень хорошо двигается и будет постоянно создавать давление на соперника, навязывая свой стиль. При этом он отметил, что Алдо является опытным бойцом и его нельзя сбрасывать со счетов.

«Однако, на мой взгляд, Петя слишком долго и упорно готовился, он всё будет контролировать в этом поединке! И станет чемпионом UFC, победив Алдо!» — добавил Сарнавский.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее тренер Яна Джордж Хикман заявил, что никогда не видел россиянина озлобленным или в дурном настроении.