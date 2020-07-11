Кавазашвили считает, что Тедеско зря назначили главным тренером «Спартака»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба, а также поделился мнением о работе главного тренера команды Доменико Тедеско.
Кавазашвили считает, что Тедеско зря назначили главным тренером «Спартака»

«Первая ошибка Цорна заключается в том, что он вообще пошёл в московский «Спартак». Он был агентом по продаже игроков, а пришёл во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров», — цитирует эксперта «Московский комсомолец»

Он также отметил, что было достаточно хороших российских тренеров, которых Цорн мог пригласить, также он был удивлён, когда в «Спартак» пришёл немецкий полузащитник Андре Шюррле.

«И Тедеско позвали зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров», — добавил Кавазашвили.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на восьмом месте, набрав 33 очка. 

Ранее глава КДК РФС назвал причину дисквалификации Тедеско.

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