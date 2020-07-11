Олейник обратился к Яну с напутствием перед поединком за пояс чемпиона UFC

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник напутствовал своего соотечественника Петра Яна, которому предстоит бой с бразильцем Жозе Алдо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 251).
Олейник обратился к Яну с напутствием перед поединком за пояс чемпиона UFC
  • Reuters

«Петру Яну пожелаем только победы в этом нелёгком бою. Он идёт сейчас на серии настоящего победителя-воина. Желаю ему не расслабиться, собраться, вспомнить, как путь был пройден. Наивысшая ступенька стоит перед ним. Осталось зажмурить глаза, собраться и с богом взять этот последний шаг — самый сложный, но самый достойный. Вперёд к победе!» — цитирует Олейника РЕН ТВ.

Турнир UFC 251 пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени. На кону поединка Яна и Алдо будет стоять пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее Баста поддержал Яна перед боем с Алдо за титул чемпиона UFC.

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