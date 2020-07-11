Матыцин оценил деятельность Драчёва на посту президента СБР

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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что в работе бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва было больше положительных моментов, нежели негатива.
Матыцин оценил деятельность Драчёва на посту президента СБР
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очень непростое решение принял Владимир Петрович, я с уважением к нему отношусь. Деятельность депутата Госдумы действительно очень многогранна, требует много времени. Считаю, что Владимир Петрович принял ответственное решение, которое позволит вам консолидироваться и выбрать руководителя, который во главе СБР будет развивать биатлон как минимум до Олимпийских игр в Пекине. Мы считаем, что вопросы решались очень профессионально и плюсов было больше, чем сейчас остаётся проблем», — цитирует Матыцина ТАСС.

Владимир Драчёв возглавлял СБР с 2018 года. Накануне отчётно-выборной конференции организации он снял свою кандидатуру с выборов. Новым президентом организации должен стать Виктор Майгуров.

Ранее Ростовцев назвал главные проблемы российского биатлона.

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