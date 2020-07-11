Ростовцев назвал главные проблемы российского биатлона

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев рассказал о проблемах в российском биатлоне.

«Один из ключевых моментов, с которым мне приходится постоянно сталкиваться, — это регулировка обращения с малокалиберным или спортивным оружием. Необходимы изменения в законодательном акте. У нас сегодня такое представительство биатлонистов в Госдуме, что я не понимаю, как можно за два года ни на миллиметр не продвинуться в этом направлении. И это лишь одна из проблем. Что у нас с врачами, с массажистами, с патронами, с винтовками?» — заявил Ростовцев в интервью RT.

Он сравнил нынешнее положение спорта с периодом, когда во главе Союза биатлонистов России (СБР) находился Михаил Прохоров.

«Да, тогда в российском биатлоне были, по сути, безграничные финансовые возможности. Но велась очень серьёзная работа, приносившая результат. А сейчас в январе, то есть в середине сезона, на этап Кубка мира привозят патроны, которые никто не тестировал, а потом тренеры заявляют, что новые патроны не держит ветер. В голове не укладывается», — добавил экс-биатлонист.

Ранее Ростовцев перечислил задачи, которые будут стоять перед новым президентом СБР.