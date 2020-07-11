Ростовцев перечислил задачи, которые будут стоять перед новым президентом СБР

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Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев рассказал, что в первую очередь необходимо сделать новому президенту Союза биатлонистов России (СБР).
Ростовцев перечислил задачи, которые будут стоять перед новым президентом СБР
  • РИА Новости

«Однозначно нужно начать с организационной структуры и кадрового наполнения. Любое дело можно сделать только тогда, когда есть команда единомышленников, заточенная на решение вопросов. Да, для этого потребуется и финансовый ресурс, чтобы привлечь экономистов, лингвистов, администраторов для работы документооборота. Когда такая команда будет создана, тогда можно пытаться что-то изменить во внешнем периметре СБР», — заявил Ростовцев в интервью RT.

Выборы президента СБР состоятся 11 июля. После того как действующий глава организации Владимир Драчёв снял свою кандидатуру, на этот пост претендует только трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

Ранее Ростовцев заявил, что в СБР давно никто не отвечает на письма.

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