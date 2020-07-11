СМИ: «Тоттенхэм» заинтересован в подписании Виллиана

Футболист лондонского «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в другом лондонском клубе — «Тоттенхэме».

Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, лондонский «Тоттенхэм» предложил бразильцу контракт и крупный подписной бонус. 31-летний футболист является одной из главных трансферных целей Жозе Моуринью на данный момент. Именно португальский специалист подписывал Виллиана в «Челси».

Контракт Виллиана истекает в конце текущего сезона. Бразилец не может прийти к соглашению с «Челси» относительно длительности нового контракта и может покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в 34-м туре АПЛ.