В команде Поветкина заявили о завершении первого этапа подготовки к бою с Уайтом
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
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«Александр Поветкин завершил первый этап подготовки, проходивший на Алтае. Завтра команда вернётся в Москву. Напомним, бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта пройдёт 22 августа в Великобритании», — гласит сообщение пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.
Ранее британский боксёр Уайт выразил уверенность, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме.