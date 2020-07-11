В команде Поветкина заявили о завершении первого этапа подготовки к бою с Уайтом

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин завершил первый этап своей подготовки к следующему поединку, в котором он встретится с британцем Диллианом Уайтом.
В команде Поветкина заявили о завершении первого этапа подготовки к бою с Уайтом
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Александр Поветкин завершил первый этап подготовки, проходивший на Алтае. Завтра команда вернётся в Москву. Напомним, бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта пройдёт 22 августа в Великобритании», — гласит сообщение пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

Ранее британский боксёр Уайт выразил уверенность, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме.

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