В команде Поветкина заявили о завершении первого этапа подготовки к бою с Уайтом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин завершил первый этап своей подготовки к следующему поединку, в котором он встретится с британцем Диллианом Уайтом.

© Dmitry Golubovich/Russian Look

globallookpress.com

«Александр Поветкин завершил первый этап подготовки, проходивший на Алтае. Завтра команда вернётся в Москву. Напомним, бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта пройдёт 22 августа в Великобритании», — гласит сообщение пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram. Ранее британский боксёр Уайт выразил уверенность, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме.