Британский боксёр Уайт уверен, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме

Британец Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с российским боксёром Александром Поветкиным.

«Каждый мой соперник был опасен. Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех, с кем я когда-либо встречался. У него есть всё», — цитирует Уайта ТАСС.

Он отметил, что Поветкин обладает огромным послужным списком, а также в каждом поединке демонстрирует жёсткость, силу и отличную ударную мощь.

«В случае победы надо мной он получит много денег и шанс побороться за титул, поэтому Поветкин подойдёт к поединку в лучшей форме, это будет большой бой», — подчеркнул Уайт.

Поединок между ними состоится 22 августа в Великобритании. Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда Поветкин дрался с Майклом Хантером, а их схватка завершилась ничейным исходом.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов.