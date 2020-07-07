Британский боксёр Уайт уверен, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме

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Британец Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с российским боксёром Александром Поветкиным.
Британский боксёр Уайт уверен, что Поветкин подойдёт к их бою в наилучшей форме
  • Reuters

«Каждый мой соперник был опасен. Поветкин, вероятно, самый закалённый парень из всех, с кем я когда-либо встречался. У него есть всё», — цитирует Уайта ТАСС.

Он отметил, что Поветкин обладает огромным послужным списком, а также в каждом поединке демонстрирует жёсткость, силу и отличную ударную мощь.

«В случае победы надо мной он получит много денег и шанс побороться за титул, поэтому Поветкин подойдёт к поединку в лучшей форме, это будет большой бой», — подчеркнул Уайт.

Поединок между ними состоится 22 августа в Великобритании. Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда Поветкин дрался с Майклом Хантером, а их схватка завершилась ничейным исходом. 

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой Поветкина перенесли на 22 августа из-за Лиги чемпионов.

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