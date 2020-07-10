Райкконен заявил, что не встал на колено перед Гран-при Австрии из-за дискомфорта

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Финский пилот Alfa Romeo, чемпион 2007 года Кими Райкконен прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Райкконен заявил, что не встал на колено перед Гран-при Австрии из-за дискомфорта
  • Reuters

«Формула-1» и все команды делают всё, что в наших силах, так что странно задавать такие вопросы. Все имеют право поступать так, как считают правильным. Конечно, мы все против расизма. И я более чем рад помогать в таких вопросах, но каждый человек поступает так, как ему наиболее комфортно», — приводит слова Райкконена Motorsport.

Помимо 40-летнего финна, на колено также не встали его напарник по Alfa Romeo Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс из McLaren, Макс Ферстаппен из Red Bull, Шарль Леклер, выступающий за Ferrari, и пилот Alpha Tauri Даниил Квят.

Ранее Квят объяснил, почему не встал на колено на Гран-при Австрии.

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