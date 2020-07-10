Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

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Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
  • РИА Новости

«Мне это неинтересно. Я точно не буду следить, потому что это побочная история. Наверное, для болельщиков, чем больше таких историй, тем лучше. Для меня же эта премия не имеет никакого веса», — приводит слова Авербуха Sport24.

Он отметил, что понимает, когда подобные премии присуждаются в области искусства, но не в спорте.

«Когда премии вручаются в области кино, то это понятно. Это не соревновательный сектор. В спорте премия может быть присуждена тем, кто не поднимается на пьедестал. А выбирать лучшую программу… Любой спортсмен, который завершил карьеру, будет говорить о наградах. Но никто не будет говорить о премиях за лучшую программу 2020», — добавил хореограф.

ISU Skating Awards была создана в 2019 году. Предстоящее награждение станет первым в истории премии.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards.

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