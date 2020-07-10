В Санкт-Петербурге станцию метро переименуют в честь «Зенита»

Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена «Новокрестовская» будет переименована в честь футбольного клуба «Зенит».

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб возьмёт на себя часть расходов, связанных с предстоящим переименованием станции.

Станция «Новокрестовская» расположена в непосредственной близости от стадиона «Зенита» — «Газпром Арены».

«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2019/20. Это второй титул чемпионов России подряд и шестой в истории клуба. Ещё один раз «Зенит» стал чемпионом СССР.

Ранее Александр Медведев заявил, что бюджет «Зенита» будет сокращён из-за коронавируса.