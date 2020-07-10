В Санкт-Петербурге станцию метро переименуют в честь «Зенита»

Короткая ссылка
Станция Невско-Василеостровской линии Санкт-Петербургского метрополитена «Новокрестовская» будет переименована в честь футбольного клуба «Зенит».
В Санкт-Петербурге станцию метро переименуют в честь «Зенита»
  • © Александр Гальперин/ РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб возьмёт на себя часть расходов, связанных с предстоящим переименованием станции.

Станция «Новокрестовская» расположена в непосредственной близости от стадиона «Зенита» — «Газпром Арены».

«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2019/20. Это второй титул чемпионов России подряд и шестой в истории клуба. Ещё один раз «Зенит» стал чемпионом СССР.

Ранее Александр Медведев заявил, что бюджет «Зенита» будет сокращён из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить