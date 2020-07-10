В Санкт-Петербурге станцию метро переименуют в честь «Зенита»
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб возьмёт на себя часть расходов, связанных с предстоящим переименованием станции.
Станция «Новокрестовская» расположена в непосредственной близости от стадиона «Зенита» — «Газпром Арены».
«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2019/20. Это второй титул чемпионов России подряд и шестой в истории клуба. Ещё один раз «Зенит» стал чемпионом СССР.
Ранее Александр Медведев заявил, что бюджет «Зенита» будет сокращён из-за коронавируса.