Медведев заявил, что бюджет «Зенита» будет сокращён из-за коронавируса

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.
Медведев заявил, что бюджет «Зенита» будет сокращён из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб сможет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом мы стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Но тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность», — цитирует Медведева «Спорт уик-энд».

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат Российской премьер-лиги сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пока не провёл переговоры с Кокориным по новому контракту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить