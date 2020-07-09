Медведев заявил, что бюджет «Зенита» будет сокращён из-за коронавируса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб сможет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом мы стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Но тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность», — цитирует Медведева «Спорт уик-энд».

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат Российской премьер-лиги сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пока не провёл переговоры с Кокориным по новому контракту.