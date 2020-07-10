Капитан «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы
- Reuters
По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которые передаёт пресс-служба клуба, 30-летний хавбек не сможет играть из-за повреждения колена.
Отмечается, что ему не потребуется операция и в команде рассчитывают на его возвращение в строй к старту нового сезона.
В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
Ранее Клопп заявил, что готов отдать свою медаль победителя АПЛ.