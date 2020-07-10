Капитан «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы

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Полузащитник и капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выбыл до конца нынешнего сезона из-за травмы.
Капитан «Ливерпуля» выбыл до конца сезона из-за травмы
  • Reuters

По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которые передаёт пресс-служба клуба, 30-летний хавбек не сможет играть из-за повреждения колена.

Отмечается, что ему не потребуется операция и в команде рассчитывают на его возвращение в строй к старту нового сезона.

В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее Клопп заявил, что готов отдать свою медаль победителя АПЛ.

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