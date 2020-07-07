Клопп заявил, что готов отдать свою медаль победителя АПЛ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал правило Английской премьер-лиги (АПЛ), согласно которому футболист, сыгравший менее пяти матчей в чемпионате за сезон, не получает золотую медаль.
Клопп заявил, что готов отдать свою медаль победителя АПЛ
  • © Han Yan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Даже если вы сыграли лишь один матч, у вас должна быть медаль. Если люди не понимают, насколько важна вся команда для победы в чемпионате… Если вы второй вратарь и сыграли меньше игр, вы должны получить медаль», — цитирует специалиста Liverpool Echo.

Он отметил, что каждый игрок тренируется множество раз за сезон и работает на благо всей команды.

«Эти ребята на 100% должны получить медаль. Они могут взять мою», — добавил Клопп.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа завоевал титул чемпионов Англии за семь туров до конца первенства. Это первая победа красных в чемпионате с 1990 года.

Ранее гол Садио Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Астон Виллу» в 33-м туре АПЛ.

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