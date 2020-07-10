Ганус заявил, что московская лаборатория заработает в лучшем случае через 8 лет

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, когда московская антидопинговая лаборатория может возобновить свою работу.

«Мы потеряли лабораторию. В лучшем случае она появится лет через восемь. Все биоматериалы в это время будут вывозиться за пределы страны», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Он отметил, что во время карантина из-за пандемии коронавируса отсутствие действующей и аккредитованной лаборатории в стране было очень ощутимым для деятельности РУСАДА.

«Многие недооценивают это. Во время коронавируса многие страны закрыли доступ. Мы бы продолжили работу на территории страны. Но из-за закрытой московской лаборатории мы не имели возможности анализа», — добавил глава РУСАДА.

Аккредитация московской лаборатории была приостановлена ещё в 2016 году.

Ранее Ганус сообщил о количестве допинговых дел, по которым ведутся расследования.