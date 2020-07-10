Глава РУСАДА сообщил о количестве допинговых дел, по которым ведутся расследования

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, сколько дел о нарушении антидопинговых правил сейчас расследует организация.
Глава РУСАДА сообщил о количестве допинговых дел, по которым ведутся расследования
  • Reuters

«Вы знаете, причина падения ВФЛА — это фальсификация документа. За период с апреля по июнь 2020 года выявлено два случая фальсификации документов со стороны спортсменов. Мы усиливаем работу нашего подразделения по расследованиям. На данный момент в его работе находится 165 открытых дел. Не знаю, какие ещё нужны мотивы для приоритизации изменений в нынешнее законодательство. Сколько нам нужно кризисов? Мы сейчас параллельно переживаем два кризиса, которые не переживали никакие другие страны. В тот же период выявлено 12 случаев нарушения по условиям дисквалификации. Два материала направлены в международные федерации», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бюджет РУСАДА сократился на 10% из-за пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить