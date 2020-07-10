Глава РУСАДА сообщил о количестве допинговых дел, по которым ведутся расследования

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, сколько дел о нарушении антидопинговых правил сейчас расследует организация.

«Вы знаете, причина падения ВФЛА — это фальсификация документа. За период с апреля по июнь 2020 года выявлено два случая фальсификации документов со стороны спортсменов. Мы усиливаем работу нашего подразделения по расследованиям. На данный момент в его работе находится 165 открытых дел. Не знаю, какие ещё нужны мотивы для приоритизации изменений в нынешнее законодательство. Сколько нам нужно кризисов? Мы сейчас параллельно переживаем два кризиса, которые не переживали никакие другие страны. В тот же период выявлено 12 случаев нарушения по условиям дисквалификации. Два материала направлены в международные федерации», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бюджет РУСАДА сократился на 10% из-за пандемии.