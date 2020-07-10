Бюджет РУСАДА сократился на 10% из-за пандемии

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о 10%-ном уменьшении бюджета организации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Бюджет РУСАДА сократился на 10% из-за пандемии
  • РИА Новости

«Я сообщил в Минспорт, что бюджет РУСАДА был сокращён на 10% из-за ситуации с коронавирусом. Это логично, так как сократится количество соревнований, поэтому отнеслись к этому с пониманием», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Он отметил, что бюджета РУСАДА всё равно не хватит на всю необходимую деятельность.

«Мы тестируем в соответствии со своей программой. Те спортсмены, кто попадает в программу, будут проходить тестирование, потому что мы действуем строго по международным правилам», — добавил гендиректор агентства.

Ранее сообщалось, что Ганус намерен обратиться в суд из-за обвинений в коррупции.

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