Бюджет РУСАДА сократился на 10% из-за пандемии
- РИА Новости
«Я сообщил в Минспорт, что бюджет РУСАДА был сокращён на 10% из-за ситуации с коронавирусом. Это логично, так как сократится количество соревнований, поэтому отнеслись к этому с пониманием», — приводит слова Гануса РИА Новости.
Он отметил, что бюджета РУСАДА всё равно не хватит на всю необходимую деятельность.
«Мы тестируем в соответствии со своей программой. Те спортсмены, кто попадает в программу, будут проходить тестирование, потому что мы действуем строго по международным правилам», — добавил гендиректор агентства.
Ранее сообщалось, что Ганус намерен обратиться в суд из-за обвинений в коррупции.