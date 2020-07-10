Глава РУСАДА намерен обратиться в суд из-за обвинений в коррупции

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о намерении подать в суд в связи с обвинениями в коррупции.

Ранее Telegram-канал «Постправда» сообщил, что Ганус за 2018 и 2019 год мог присвоить более 110 млн рублей.

«Я готовлю документы и привлекаю юристов. Принтскрин статьи сделан. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них всё, что только возможно. Это всё ложь. Я привлекаю юридическую компанию, будем преследовать», — цитирует Гануса ТАСС.

Ранее Фазель заявил, что IIHF поддержит Россию в споре WADA и РУСАДА.