Глава РУСАДА намерен обратиться в суд из-за обвинений в коррупции
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Ранее Telegram-канал «Постправда» сообщил, что Ганус за 2018 и 2019 год мог присвоить более 110 млн рублей.
«Я готовлю документы и привлекаю юристов. Принтскрин статьи сделан. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них всё, что только возможно. Это всё ложь. Я привлекаю юридическую компанию, будем преследовать», — цитирует Гануса ТАСС.
Ранее Фазель заявил, что IIHF поддержит Россию в споре WADA и РУСАДА.