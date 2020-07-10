Велогонка «Пять колец Москвы» 2020 года отменена

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Международная велогонка «Пять колец Москвы» не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Велогонка «Пять колец Москвы» 2020 года отменена
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Как сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), причиной окончательной отмены соревнований в 2020 году стали ограничения, связанные с пандемией, в частности — ограничения по международному авиасообщению.

Изначально гонка должна была пройти 1—5 мая.

«Пять колец Москвы» — ежегодная многодневная шоссейная велогонка, проходящая под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI).

Ранее сообщалось, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум уйдёт из Ineos.

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