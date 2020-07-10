СМИ: Переход Нестерова в клуб НХЛ «Лос-Анджелес» может сорваться

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Российский защитник Никита Нестеров, вероятно, не сможет продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
СМИ: Переход Нестерова в клуб НХЛ «Лос-Анджелес» может сорваться
  • © ХК ЦСКА

Как сообщает «Матч ТВ», клуб отозвал своё предложение о двухлетнем контракте на $6 млн.

27-летний Нестеров, задрафтованный «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011 году под общим 148-м номером, провёл в НХЛ четыре сезона, сыграв в общей сложности в 132 матчах и набрав 33 (9 + 24) очка. В 2017 году он вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где играл в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что журналисты признали российского хоккеиста Проворова лучшим защитником «Филадельфии».

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