СМИ: Переход Нестерова в клуб НХЛ «Лос-Анджелес» может сорваться

Российский защитник Никита Нестеров, вероятно, не сможет продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

Как сообщает «Матч ТВ», клуб отозвал своё предложение о двухлетнем контракте на $6 млн.

27-летний Нестеров, задрафтованный «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011 году под общим 148-м номером, провёл в НХЛ четыре сезона, сыграв в общей сложности в 132 матчах и набрав 33 (9 + 24) очка. В 2017 году он вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где играл в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что журналисты признали российского хоккеиста Проворова лучшим защитником «Филадельфии».