Журналисты признали российского хоккеиста Проворова лучшим защитником «Филадельфии»

Россиянин Иван Проворов признан лучшим защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в минувшем регулярном чемпионате по версии журналистов.

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Таким образом, Проворову вручат «Бэрри Эшби Трофи» — приз лучшему защитнику «Флайерз» по версии спортивных журналистов и телеведущих.

В 69 матчах регулярного чемпионата Проворов забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав 36 очков, что является лучшим показателем в команде среди игроков обороны.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли.