Журналисты признали российского хоккеиста Проворова лучшим защитником «Филадельфии»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Таким образом, Проворову вручат «Бэрри Эшби Трофи» — приз лучшему защитнику «Флайерз» по версии спортивных журналистов и телеведущих.
В 69 матчах регулярного чемпионата Проворов забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав 36 очков, что является лучшим показателем в команде среди игроков обороны.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли.