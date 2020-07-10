Определились четвертьфинальные пары в Лиге Европы УЕФА

В штаб-квартире Союза европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги Европы, за исключением несыгранных встреч 1/8 финала, пройдут в формате «Финала восьми» в немецких Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

На стадии 1/4 финала встретятся:

«Шахтёр»/ «Вольфсбург» — «Базель» / «Айнтрахт»;

«Манчестер Юнайтед» / ЛАСК — «Копенгаген» / «Истанбул»;

«Интер» / «Хетафе» — «Байер» / «Рейнджерс»;

«Вулверхэмптон Вондерерс» / «Олимпиакос» — «Рома» / «Севилья».

В полуфиналах сойдутся победители четвёртого и второго четвертьфиналов, а также победители третьего и первого четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.