Директор направления ММА в UFC Gym Russia объяснил, почему Алдо получил бой за титул

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Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов поделился мнением о том, почему бразилец Жозе Алдо получил право сразиться за титул в легчайшем весе, несмотря на серию из двух поражений.
Директор направления ММА в UFC Gym Russia объяснил, почему Алдо получил бой за титул
  • Reuters

«Это смотрится немного странно, если не знать предыстории. Да, у него в пассиве два поражения подряд, но, по мнению многих специалистов, одно из них было не совсем справедливым. Я имею в виду его битву с Марлоном Мораесом. Не было ощущения, что Жозе там переехали. Он немного доминировал и заслуживал победы. Да и кого поставить, если не Алдо?» — заявил Сулейманов в интервью RT.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на бой Петра Яна с Жозе Алдо на турнире UFC 251.

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