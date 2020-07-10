Слуцкий оценил перспективы «Рубина» на оставшуюся часть сезона

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил перспективы своей команды на оставшуюся часть сезона.
Слуцкий оценил перспективы «Рубина» на оставшуюся часть сезона
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сложный вопрос, насколько будет проще психологически в оставшихся матчах, потому что, когда смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина». 

Он отметил, что в прошлые сезоны 30 очков практически были гарантией невылета в ФНЛ напрямую, а в этом сезоне всё может быть совершенно не так.

«В любом случае не собираемся останавливаться. У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата», — добавил специалист.

«Рубин» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Казанцы занимают девятое место с 33 очками.

Ранее Слуцкий назвал заслуженной победу «Рубина» над «Краснодаром».

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