Слуцкий назвал заслуженной победу «Рубина» над «Краснодаром»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром» (1:0).

«Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Потому мы пытались насытить середину, использовать контратаки. Говорили о том, что по такой жаре только контратаковать тяжело, потому нужны куски позиционных атак. Я считаю, мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч казанский клуб проведёт 12 июля в Москве с ЦСКА.

Ранее «Рубин» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в 27-м туре РПЛ.