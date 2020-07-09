Слуцкий назвал заслуженной победу «Рубина» над «Краснодаром»
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- © ФК «Рубин» Казань
«Мы понимали, что «Краснодар» любит играть в позиционных атаках, у них насыщенная центральная зона, тем более не было Берга. Потому мы пытались насытить середину, использовать контратаки. Говорили о том, что по такой жаре только контратаковать тяжело, потому нужны куски позиционных атак. Я считаю, мы полностью справились и победили абсолютно заслуженно», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
Следующий матч казанский клуб проведёт 12 июля в Москве с ЦСКА.
Ранее «Рубин» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в 27-м туре РПЛ.