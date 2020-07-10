Газизов назвал свои главные цели в «Спартаке»

Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов обозначил свои главные цели на посту.

«Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», — цитирует Газизова сайт красно-белых.

Газизов сменил на посту гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, который занимал должность с мая 2019 года. До этого с 2012 года Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на восьмом месте, набрав 33 очка.

Ранее «Спартак» официально представил Газизова в качестве нового гендиректора клуба.