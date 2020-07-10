В Крыму 13 июля стартует фестиваль экстремальных видов спорта

Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2020» открывается 13 июля в Крыму.

«В этом году гостей и участников фестиваля ждёт насыщенная программа. С 13 по 18 июля состоится Dance & Music Extreme Крым. Танцевально-музыкальная неделя будет насыщена баттлами, вечеринками и мастер-классами. Любой желающий сможет принять участие в танцевальных активностях в стилях House Dance, Hip-Hop, Dancehall, Breaking и All Styles», — цитирует «Крыминформ» сообщение пресс-службы Государственного комитета молодёжной политики Республики Крым.

С 18 по 26 июля состоятся соревнования по паркуру, мастер-классы и открытые тренировки по воркауту, стритлифтингу, сёрфингу и другим экстремальным видам спорта. Неделя завершится экстрим-шоу с участием ведущих российских спортсменов.

Подробная программа размещена на официальном сайте фестиваля.

В конце июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивные мероприятия и соревнования возвращаются в жизнь россиян после паузы из-за пандемии коронавируса.