Гаджиев уверен, что Ян победит Алдо

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и я думаю, что он победит. Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Пётр, у Алдо уже было. Определённое равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Пётр сейчас боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется. Просто нет ничего такого, на чём Алдо мог бы сыграть», — цитируют Гаджиева «Известия».

При этом он отметил, что россиянину в данной ситуации нужно не перегореть, так как вокруг него слишком много ожиданий, что может морально давить.

«А на Алдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен», — добавил Гаджиев.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее Александр Шлеменко дал прогноз на бой Ян — Алдо на UFC 251.