Червиченко не исключает, что Газизов предложит Евсеева на пост главного тренера «Спартака»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко не исключает, что новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов предложит на пост главного тренера наставника «Уфы» Вадима Евсеева.
Червиченко не исключает, что Газизов предложит Евсеева на пост главного тренера «Спартака»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Газизов с Евсеевым работал, «Уфа» показывала результат. Наверное, Леониду Федуну Газизов может тренера предлагать. Вообще, по логике генеральный директор пытается подтягивать тех людей, которые ему ближе и понятнее. Неизвестно, насколько предпочтения Газизова в выборе между Доменико Тедеско и Евсеевым подкреплены пониманием футбола», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Газизов сменил на посту гендиректора «Спартака» Томаса Цорна, который занимал должность с мая 2019 года. До этого Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на восьмом месте, набрав 33 очка.

Ранее Газизов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

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