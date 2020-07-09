Газизов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов считает, что клубу необходимо кадровое усиление для борьбы за титул чемпиона Российской премьер-лиги.

«Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть лишь одна цель — первое место. Всё остальное отходит на второй план. В моём понимании, если внести совсем небольшие изменения в состав, то появится огромный шанс на борьбу за чемпионство. Моя задача — создать баланс, добиться стабильности во всём — в результатах и экономике. Глобальных изменений в коллективе ждать не стоит. Каких-то огромных покупок и серьёзной распродажи точно не будет», — заявил Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Газизов заявил, что обязан помогать главному тренеру Доменико Тедеско.