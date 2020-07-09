Газизов: я обязан помогать Тедеско

Короткая ссылка
Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.
Газизов: я обязан помогать Тедеско
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Доменико Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и вместе поработать. Думаю, у нас получится. О каких-то трениях я сейчас даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. А Доменико — профессионал. Мы должны делать общее дело, я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может», — сказал функционер в интервью «Спорт-экспрессу».

На посту гендиректора красно-белых Газизов сменил Томаса Цорна, который был инициатором приглашения Тедеско в октябре 2019 года.

Ранее Газизов признался, что ему тяжело давалось решение об уходе из «Уфы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить