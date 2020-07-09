Газизов: я обязан помогать Тедеско

Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Доменико Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и вместе поработать. Думаю, у нас получится. О каких-то трениях я сейчас даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. А Доменико — профессионал. Мы должны делать общее дело, я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может», — сказал функционер в интервью «Спорт-экспрессу».

На посту гендиректора красно-белых Газизов сменил Томаса Цорна, который был инициатором приглашения Тедеско в октябре 2019 года.

Ранее Газизов признался, что ему тяжело давалось решение об уходе из «Уфы».