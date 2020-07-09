Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход с аналогичной должности в «Уфе».
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Тяжело давалось это решение. По-человечески очень тяжёлый выбор. Если брать профессиональную сторону дела, то для меня это новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов. Большое спасибо Леониду Арнольдовичу за то, что сделал предложение, оценил мои профессиональные качества. Я уверен, что вместе достигнем больших и серьёзных результатов», — цитирует функционера пресс-служба «Уфы».

В «Спартаке» Газизов сменил Томаса Цорна, покинувшего клуб 6 июля.

Ранее Газизов заплакал на прощании с «Уфой».

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