Мужская сборная России сыграет на ЧМ-2021 по гандболу

Международная федерация гандбола (IHF) назвала двух последних участников мужского чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в Египте.

Рассмотрев несколько критериев и учитывая в том числе место, занятое российской командой на ЧМ-2019, совет IHF принял решение выделить одну из двух специальных путёвок Федерации гандбола России. Вторая уайлд-кард досталась сборной Польши.

24 апреля Европейская федерация гандбола отменила региональную квалификацию на ЧМ-2021, признав её победителями десять лучших по результатам Евро-2020 команд. Сборная России не вошла в их число, но подала заявку на одну из двух уайлд-кард.

Ранее сообщалось, что гандболистка Вяхирева номинирована на звание лучшего игрока года по версии IHF.