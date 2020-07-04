Гандболистка Вяхирева номинирована на звание лучшего игрока года по версии IHF

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева номинирована на награду лучшему игроку 2019 года по версии Международной федерации гандбола (IHF).

Помимо россиянки, на награду претендуют голландки Эставана Полман, Лоис Аббинг и Тесс Вестер, а также норвежка Стине Бредаль Офтедаль.

В 2019 году Вяхирева в составе сборной России завоевала бронзу чемпионата мира. На клубном уровне в составе «Ростов-Дона» она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также дошла до финала гандбольной Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки квалифицировались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора.