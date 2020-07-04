Гандболистка Вяхирева номинирована на звание лучшего игрока года по версии IHF
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- РИА Новости
Помимо россиянки, на награду претендуют голландки Эставана Полман, Лоис Аббинг и Тесс Вестер, а также норвежка Стине Бредаль Офтедаль.
В 2019 году Вяхирева в составе сборной России завоевала бронзу чемпионата мира. На клубном уровне в составе «Ростов-Дона» она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также дошла до финала гандбольной Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки квалифицировались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора.