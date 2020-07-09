Молдавский боец Романов снят с UFC 251 из-за коронавируса

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов, собиравшийся выступить на UFC 251 в Абу-Даби в бою против Марчина Тыбуры, был вынужден сняться с турнира из-за коронавируса.

«К сожалению для Саши и его команды, тест на Covid-19, который они сдали 01.07.2020, дал положительный результат. Александр Романов уже снят с файт карта. Также были сняты ещё четверо иностранных бойцов, которые должны были выступить на UFC 251. Александр чувствует себя превосходно, тренируется изолировано и ждёт поединка в UFC», — говорится в сообщении команды Lion Comrat.

Молдавский тяжеловес в поединке с Тыбурой должен был дебютировать в UFC.

Ранее Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже.