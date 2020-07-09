Молдавский боец Романов снят с UFC 251 из-за коронавируса

Короткая ссылка
Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов, собиравшийся выступить на UFC 251 в Абу-Даби в бою против Марчина Тыбуры, был вынужден сняться с турнира из-за коронавируса.
Молдавский боец Романов снят с UFC 251 из-за коронавируса
  • © alexandr_romanov_comrat
  • Instagram

«К сожалению для Саши и его команды, тест на Covid-19, который они сдали 01.07.2020, дал положительный результат. Александр Романов уже снят с файт карта. Также были сняты ещё четверо иностранных бойцов, которые должны были выступить на UFC 251. Александр чувствует себя превосходно, тренируется изолировано и ждёт поединка в UFC», — говорится в сообщении команды Lion Comrat.

Молдавский тяжеловес в поединке с Тыбурой должен был дебютировать в UFC.

Ранее Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить