Молдавский боец Романов снят с UFC 251 из-за коронавируса
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«К сожалению для Саши и его команды, тест на Covid-19, который они сдали 01.07.2020, дал положительный результат. Александр Романов уже снят с файт карта. Также были сняты ещё четверо иностранных бойцов, которые должны были выступить на UFC 251. Александр чувствует себя превосходно, тренируется изолировано и ждёт поединка в UFC», — говорится в сообщении команды Lion Comrat.
Молдавский тяжеловес в поединке с Тыбурой должен был дебютировать в UFC.
Ранее Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже.